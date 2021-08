Ascoli, mercato, il ritorno di Felicioli: “Questa è casa mia”. Ganz al Lecco

ASCOLI PICENO – #Calciomercato: Felicioli torna a vestire la maglia bianconera.

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il ritorno in bianconero del difensore Gian Filippo Felicioli, marchigiano di Fiuminata che ha vestito la maglia del Picchio nella s.s. 2016/17.

Nato a San Severino Marche il 30 settembre 1997, Felicioli arriva dal Venezia a titolo temporaneo con diritto di riscatto.

Cresciuto nel settore giovanile del Milan fino all’esordio in prima squadra a 17 anni contro il Napoli al San Paolo, ha disputato il suo primo vero campionato professionistico con la maglia dell’Ascoli, con cui si mise in evidenza nelle 22 presenze collezionate. L’anno successivo l’approdo in Serie A nelle file dell’Hellas Verona, a seguire le esperienze in B con Perugia e Venezia, club quest’ultimo con cui lo scorso anno ha conquistato la promozione in Serie A.

Felicioli raggiante: “Questa è casa mia”.

E’ raggiante Gian Filippo Felicioli subito dopo la firma sul contratto che lo ha riportato in bianconero a distanza di cinque anni: “Questa maglia la sento mia, questa è casa mia” – dice fuori intervista a chi gli sta affianco.

Il terzino di Fiuminata non vede l’ora di riprendere l’avventura in bianconero:

“Vorrei dare il mio contributo a una squadra che è già forte e che gioca un ottimo calcio, sono l’ultimo arrivato ed entro in punta di piedi, cercherò di dare il mio apporto quando sarò chiamato in causa. La trattativa è stata abbastanza veloce, il mio desiderio è sempre stato quello di tornare, quindi, quando il mio agente mi ha detto dell’interessamento dell’Ascoli non ci ho pensato un attimo. Il Direttore Lupo è stato fondamentale, è lui che un paio di anni fa mi aveva portato a Venezia facendomi sentire la sua fiducia. Anche se qui ho giocato solo un anno, sento d’essere come a casa mia. Ho ricordi bellissimi della prima esperienza in bianconero, era la prima volta fra i professionisti, avevamo un gruppo straordinario ed è stato l’anno che mi ha formato di più facendomi diventare quello che sono adesso, diciamo che oggi si chiude un po’ il cerchio. Lontano da Ascoli ho trascorso anni fra alti e bassi per qualche problema fisico e di altro tipo. Lo scorso anno a Venezia siamo stati autori di una cavalcata importante che in Laguna mancava da venti anni, diciamo che la stagione scorsa è stata per me quella della rivincita. Della squadra conosco Buchel, con cui ho condiviso l’esperienza a Verona, Leali, con cui ho giocato a Perugia, e Danilo Quaranta, con cui ho fatto il ritiro estivo con l’Ascoli, ma poi lui andò in prestito in un’altra squadra”.

Felicioli, che in bianconero aveva indossato la maglia n. 14, ora di Barone, vestirà la n. 5: “La 14 non era libera, così ho optato per la n. 5, 1+4…”.

Il Club bianconero accoglie Gian Filippo con un caloroso ‘bentornato’, con l’auspicio che in bianconero

possa vivere le più esaltanti esperienze

#Calciomercato: Ganz si trasferisce al Lecco.

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo temporaneo di Simoneandrea Ganz al Lecco. Il calciatore, il cui contratto col Club bianconero scadrà il 30 giugno 2022, chiude così la sua esperienza all’Ascoli, iniziata nel gennaio 2018.

Il Club bianconero ringrazia e saluta Simoneandrea augurandogli le migliori fortune.

#Calciomercato: Maistro a titolo temporaneo con opzione dalla Lazio

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito dalla S.S. Lazio a titolo temporaneo con opzione le prestazioni sportive di Fabio Maistro.

Nato il 5 aprile 1998 a Rovigo, Maistro è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina; ha vestito in Serie C le maglie di Gavorrano e Rieti, club quest’ultimo con cui si mette in mostra nella s.s. 2018/19 collezionando 37 presenze, 5 gol e 2 assist. L’anno seguente approda in Serie B a Salerno: con la maglia granata scende in campo 35 volte, mettendo a segno 2 gol. Nell’ultima stagione col Pescara in 30 presenze fra Campionato e Coppa ha realizzato 4 gol e 1 assist.

L’Ascoli Calcio accoglie con soddisfazione l’approdo in bianconero di Fabio Maistro.

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan