Ascoli Piceno: auto finisce fuori strada, ferita una donna

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’incidente è avvenuto ieri (ore12.30), martedì 3 agosto, in via Piave a Porto d’Ascoli. Un ragazzo di 20 anni, in sella alla sua motocicletta, sarebbe finito contro il marciapiede sbalzando via dalla sella. Un elicottero il 118 ha provveduto al suo trasferimento in ospedale. La Polizia Locale per la ricostruzione della dinamica e i rilievi.