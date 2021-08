Coronavirus Abruzzo, dati aggiornati al 26 agosto: oggi 98 nuovi positivi

TERAMO – Stamattina il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia e il presidente della S.S. Teramo Calcio Franco Iachini hanno presentato l’iniziativa congiunta “Se mi vaccino entro gratis” il cui scopo è incentivare le vaccinazioni fra i giovani. L’iniziativa prevede la consegna di un biglietto omaggio (in tribuna) per la 7ª giornata di campionato con la Viterbese (03/10/2021) e la 9ª giornata con il Gubbio (17/10/2021) per i ragazzi di età compresa tra i 12 anni (compiuti) e i 26 anni (compiuti) che si vaccineranno da domani 27 agosto a lunedì 13 settembre 2021.

“L’iniziativa è rivolta alla fascia di età 12-26 anni, che ci interessa molto raggiungere con la nostra campagna di vaccinazioni per rendere più sicura la ripresa della scuola e delle attività sportive”, ha dichiarato il direttore generale Di Giosia, “e questo vale anche per l’Università. In sostanza daremo un incentivo in più per vaccinarsi: i ragazzi che si inoculeranno la prima dose avranno dei biglietti gratis per assistere a due partite dei biancorossi”. Di Giosia ha lanciato un appello a vaccinarsi, rivolto ai giovani ma anche allo “zoccolo duro” di coloro che, più avanti negli anni, ancora non si sono vaccinati.

Il presidente Iachini ha spiegato il motivo per cui la società biancorossa ha deciso di promuovere l’iniziativa insieme alla Asl: “Tutti debbono contribuire ad aumentare il numero di vaccinazioni, in modo da raggiungere l’immunità di gregge, che ci consentirà di contenere la diffusione del virus. È un nostro piccolo contributo, che riteniamo importante per raggiungere i giovani che possono veicolare il virus agli anziani, con i contatti familiari. Ed è anche un modo per riavvicinare il mondo della scuola al calcio”.

MODALITÀ DI OTTENIMENTO DEL TITOLO:

– Il richiedente dovrà recarsi al punto vendita indicato dalla S.S. Teramo Calcio munito di documento di riconoscimento e certificato di avvenuta vaccinazione (dal 27 agosto 2021 al 13 settembre 2021). I punti vendita sono disponibili presso il bar della tribuna dello stadio e a breve ne sarà aperto un altro al centro commerciale Gran Sasso.

– Il giorno del match il richiedente dovrà presentarsi presso l’ingresso Tribuna dello stadio munito di documento di riconoscimento e Green Pass.

Sono stati poi illustrati alcuni dati che riguardano la pandemia (vd. tabella allegata). Sulla situazione delle vaccinazioni il direttore sanitario Maurizio Brucchi ha spiegato che nella fascia 12-17 anni è stato vaccinato il 74% (16.239 persone) della popolazione di riferimento con la prima dose e il 48% (10.641) anche con la seconda. È stato invece raggiunto il 100% dei giovani fra 17 e 19 anni. Nella fascia 20-59 anni il 77% ha ricevuto la prima dose e il 63% anche la seconda. Per gli over 60 il 91% la prima dose e l’’87 la seconda. “Nei nostri hub, dove ormai ci si vaccina senza prenotazione, circa il 50% di coloro che affluiscono rientra nella categoria dei giovani, segno che questa fascia di popolazione è sensibile e cosciente dell’importanza della vaccinazione”, ha osservato Brucchi.