Cupra Marittima: malore in spiaggia, muore 85enne

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sembrerebbe vicina la riapertura del cinema al Palariviera di San Benedetto, situato in piazza Aldo Moro, sempre più vicino per la felicità di molti. Infatti ci sarebbe l’accordo tra la società Palacongressi Srl della famiglia Calabresi ed Emanuele Ilari, gestore della multisala Madison a Roma. Alla nuova gestione saranno affidate sette sale per il cinema mentre, per la sala principale ci sarà ancora un confronto, dato che la società Palacongressi vorrebbe riservarla per eventi teatrali e musicali ma anche per congressi.