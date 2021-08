Cupra Marittima: scontro auto scooter sulla SS 16, intervento del 118

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I Vigili del Fuoco stanno intervenendo dalle ore 11.15 circa a Porto d’Ascoli in via Mare per l’incendio di un garage. Il locale adibito a deposito di materiale vario era completamente avvolto dalle fiamme. La squadra di San Benedetto del Tronto intervenuta con due autobotti ha provveduto a spegnere le fiamme e successivamente a bonificare il garage. Non sono state segnalati danni a persone. Sul posto anche la Polizia Locale.