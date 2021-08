Alba Adriatica, Donatella Di Pietrantonio presenta stasera il suo ultimo libro “Borgo Sud” a Villa Flaiani

FOSSACESIA – Sono state 382 sui oltre 400 previsti le dosi di vaccini Pfizer e Moderna somministrate il 18 e 19 agosto scorso nel centro allestito nella Palestra Polivalente in via Primo Maggio, a Fossacesia. Dal 24 aprile scorso, quando per la prima volta è stata allestita l’hub nell’impianto sportivo grazie alla collaborazione tra il Comune e la Direzione Sanitaria della ASL Lanciano-Vasto-Chieti, sono stati oltre 3000 i vaccini inoculati ai cittadini di Fossacesia, Santa Maria Imbaro, Rocca San Giovanni e Mozzagrogna. “Un buon risultato – afferma il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -, anche se per la verità, ci attendevamo una maggiore affluenza. Tramite i social e in altre forme di comunicazione, ho invitato più volte la popolazione ad aderire alla campagna vaccinale, perché questa era ed è lo strumento, la via per gestire la pandemia e per far riguadagnare a tutti le nostre piene libertà. L’impegno dell’Amministrazione comunale, dei medici, infermieri e dei volontari del Gruppo di Protezione Civile Comunale è stato grande, assicurando la propria presenza e disponibilità verso gli altri. Uomini e donne che hanno lasciato le proprie famiglie, hanno trascorso giorni che avrebbero potuto dedicare ad altro pur di non far venire meno la loro preziosa collaborazione, nel bene di tutti. A loro va il mio profondo ringraziamento per quanto fatto finora. Come sindaco, invito tutti a sconfiggere il nemico silenzioso che è il Covid, che continua ad annidarsi nella popolazione nonostante si sia fatto molto per debellarlo. La scelta di vaccinarsi e sostenere la vaccinazione tra la popolazione è una scelta di civiltà, che contribuisce a far ritornare alla normalità tutta la nostra comunità. Non ci sono motivazioni scientifiche, morali, ideologiche che ostacolano o impediscono alle persone di vaccinarsi. Ogni dose somministrata è un passo concreto verso la normalità, e in difesa degli altri”.