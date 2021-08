Pescara, dopo l’incendio la proposta degli agronomi “Togliere il vincolo di riserva naturale alla Pineta dannunziana”. L’attacco della Stazione Ornitologica Abruzzese

PESCARA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa da parte della Stazione Ornitologica Abruzzese:

“Dopo il terribile incendio arriva una surreale e irricevibile proposta per la Pineta Dannunziana di Pescara. “Togliamo il vincolo di riserva naturale” ecco quanto chiesto dall’ordine degli agronomi per bocca del suo Presidente Colarossi.

Dichiara Massimo Pellegrini, presidente della SOA e laureato in scienze naturali con all’attivo decine di pubblicazioni scientifiche nel campo della conservazione della biodiversità “Al danno si aggiungerebbe la beffa. In questi tristi giorni abbiamo preferito rimanere in silenzio in mezzo a una ridda di ipotesi e valutazioni, spesso prive di riscontri oggettivi, ma oggi non possiamo non replicare con le dovute precisazioni tecniche a quanto sostenuto da Colarossi e da alcuni amministratori che a gran voce stanno richiedendo una gestione della Pineta che poi semplici cittadini traducono nella necessità della cosiddetta “pulitura” del sottobosco. Come se quest’ultimo sia da considerarsi come qualcosa di sporco e non elemento assolutamente naturale rappresentando proprio la ricchezza in termini di specie per la Riserva naturale della Pineta“.

Infatti praticamente tutte le specie di piante di maggior valore per rarità presenti nell’area (ad esempio: Zafferanetto di Rolli Romulea rollii, Aglio nano Allium chamaemoly, Zafferanetto di Colonna Romulea columnae, Clematide paonazza Clematis viticella, Lino marittimo Linum maritimum, Canna di Ravenna Erianthus ravennae) appartengono proprio allo strato erbaceo e arbustivo. Alcune sono alte pochi centimetri e verrebbero travolte da questi lavori totalmente contrari a qualsiasi principio di ecologia.

Tra gli uccelli non si ascolterebbe più il melodioso canto dell’usignolo, così come quello di altre specie che nidificano proprio tra gli arbusti, come ad esempio l’occhiocotto.

Insomma, dopo il fuoco a compromettere definitivamente la biodiversità dell’area arriverebbero anche questi interventi.

Continua Pellegrini “In Abruzzo e in altre aree d’Italia ci sono tanti siti protetti con importanti caratteri di naturalità in contesti urbani o peri-urbani. Pensiamo ad esempio alle dune di Vasto, alle Sorgenti del Pescara oppure all’area protetta del Cerrano a Silvi e Pineto. Allora radiamo al suolo macchia mediterranea e canneto invece di puntare sulla prevenzione e sull’immediato intervento? È desolante aggiungere al dolore per i danni dell’incendio anche lo sconcerto per dichiarazioni di questo tenore. In una città è indispensabile ancora di più puntare sulla prevenzione (punti di osservazione; telecamere ecc) e sull’immediato intervento visto che, tra l’altro, eliminare il sottobosco paradossalmente non eliminerebbe il rischio incendi.”

Infine evidenziamo che per le operazioni di restauro ambientale, qualora sia necessario piantare alberi e arbusti, basterà chiedere l’assenso alla Regione, come prevede l’art.10 comma 1 della Legge 353/2000. Pertanto sono infondati anche i paventati timori per l’attuazione dei futuri interventi che verranno ritenuti necessari”.