Emergenza incendi, Pepe: “Da Regione ok a fondi manutenzione straordinaria laghi artificiali ad uso agricolo e zootecnico”

MARTINSICURO – Come annunciato la scorsa primavera la manovra di Bilancio 2021 del Comune di Martinsicuro prevede numerose iniziative di sostegno su temi legati al sociale, al mondo della scuola e dell’istruzione, con particolare attenzione alle misure sanitarie di contenimento epidemiologico. “Come già fatto nel 2020 siamo voluti andare incontro e sostenere le famiglie in difficoltà e le tante attività legate al mondo dell’impresa che sono vittime delle conseguenze generate dall’attuale emergenza sanitaria che ha colpito e colpisce tuttora l’intero Paese” spiegano il Sindaco Massimo Vagnoni e l’Assessore al Bilancio e alla Finanze Alduino Tommolini.

“Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha deciso di introdurre importanti sconti sulle bollette della TARI 2021 sia per le famiglie che per le cosiddette utenze non domestiche per una somma complessiva di 164 mila euro circa, una cifra importante e superiore ai 123 mila euro già annunciati. Un ulteriore risparmio frutto di un attento lavoro da parte degli uffici comunali preposti e dell’Assessorato al Bilancio e alle Finanze” dichiarano Vagnoni e Tommolini.

Andando nello specifico, rispetto allo scorso anno, per le utenze non domestiche si è passati dalle precedenti tre fasce di sconto (10%, 20% e 25%) alle attuali due: 30% per le categoria di utenze non domestiche di cui al D.P.R. 158/1999 1 – 2 – 4 (Impianti Sportivi) – 6 – 7 – 8 – 11 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 30 (escluse tutte le attività stagionali); 10% per le categoria di utenze non domestiche di cui al D.P.R. 158/1999 4 (esclusi distributori automatici) – 5 – nonché alle attività esercitate con modalità stagionale che risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Solo per il 2021, in ragione della grave crisi causata dal perdurare della pandemia, è stato previsto uno sconto del 50% per le circa 200 famiglie che avevano ottenuto il bonus sociale per il disagio economico per la fornitura elettrica.

“Si tratta di agevolazioni importanti, ma soprattutto tangibili che i nostri concittadini potranno toccare con mano sin dalle prossime bollette della TARI e tutto ciò dimostra, ancora una volta, l’importanza di un’attenta programmazione finanziaria” concludono gli amministratori truentini. “Continueremo a percorrere la strada del sostegno alle famiglie in difficoltà e all’economia reale, e delle difesa dei posti di lavoro che da essa vengono creati, utilizzando al meglio le manovre di bilancio e le tecniche di programmazione finanziaria a nostra di disposizione”.