Fabriano. guida in stato di ebrezza 6 patenti ritirate

SENIGALLIA(AN):E’ stata rintracciata e denunciata la responsabile del tamponamento avvenuto due settimane fa a Collemarino, che aveva causato anche il ferimento di due persone. La pirata della strada era scappata senza prestare soccorso è stata individuata.Si tratta di una 27enne di Senigallia che ora è stata denunciata per fuga a seguito di incidente con feriti e omissione di soccorso.Tramte le indagini la polizia, è arrivata ad ndividuarla grazie ai rilievi sul posto e le testimonianze delle vittime dell’incidente e di un passante dalle prime lettere della targa e dal modello e colore dell’auto, una Lancia di colore grigio.

L’incidente era avvenuto in via Volta,a Collemarino,dove allo stop l’auto con a bordo una coppia di fidanzati si era regolarmente fermata mentre la Lancia con a bordo due ragazze ha tamponato violentemente l’auto ferma, che nell’urto è sbalzata in avanti tamponando, a sua volta, un’altra auto che la precedeva. Il conducente dell’auto tamponata, un 39enne anconetano, aveva visto l’auto con le due ragazze inizialmente accostare e poi ripartire a tutta velocità. La coppia aveva riportato anche ferite, sia dovute al tamponamento, che al momento successivo.

Quando il 39enne era sceso dall’auto per raggiungere la Lancia Delta che aveva momentaneamente accostato, questa era ripartita colpendolo al braccio,anche la fidanzata, una 33enne, era rimasta ferita. Sul posto erano intervenuti sia una ambulanza del 118 che la Polizia Stradale per i rilievi. per risalire all’autrice dell’incidente, è stata la testimonianza di un passante che era riuscito a memorizzare le prime due lettere della targa della vettura.