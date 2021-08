Fatture false, a Fano la GdF sequestra oltre 70mila euro

MACERATA – La Compagnia di Macerata, nell’ambito delle attività in materia di tutela del mercato dei capitali, ha eseguito un controllo amministrativo nei confronti di un esercizio commerciale abilitato quale agente nei servizi di pagamento – cd. “money transfer” – situato nel Comune di Corridonia, in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

L’attività di controllo esperita ha permesso di appurare violazioni alle prescrizioni dell’art. 49 del D.Lgs. 231/2007 circa il trasferimento di denaro contante, per un valore complessivo pari o superiore a € 1.000,00, attraverso il servizio di rimessa denaro di cui al D.Lgs. 11/2010.

Per eludere i limiti imposti dalle vigenti norme, l’agente ha consentito a 23 clienti di effettuare numerose operazioni di trasferimento di denaro per importi inferiori al limite di legge, ma tutte concentrate in un unico giorno, in alcuni casi anche a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, verso un unico beneficiario, ma ordinate da mittenti diversi, verosimilmente legati tra loro da rapporti interpersonali o di parentela, per un importo complessivo pari a oltre € 25.000.

Inoltre, in relazione alle citate operazioni di trasferimento, il predetto agente si è reso responsabile di un’ulteriore violazione per non aver provveduto a segnalare agli organi competenti circostanze ed informazioni rilevanti ai fini della valutazione in ordine all’inoltro di una segnalazione di operazione sospetta, con riguardo alle suddette anomale operazioni di invio di denaro.

Sono state quindi contestate sanzioni amministrative per € 90.000, nei confronti del titolare del “money transfer”, e per complessivi € 91.000, a carico dei clienti che hanno effettuato le predette operazioni di trasferimento denaro, tutti di origine pakistana.

Il controllo dei circuiti di pagamento alternativi al sistema bancario, degli strumenti di moneta elettronica e delle valute virtuali è indispensabile per intercettare possibili operazioni di finanziamento di reti terroristiche ed il monitoraggio dei flussi finanziari è il metodo più efficace per individuare i capitali di origine illecita, prevenendo e contrastando forme di riciclaggio in grado di inquinare l’economia legale e di alterare le condizioni di concorrenza.