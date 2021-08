Gigliola Staffilani premiata a Martinsicuro

L’Amministrazione di Martinsicuro ha premiato la concittadina Gigliola Staffilani per i numerosi e prestigiosi traguardi raggiunti nella sua carriera. Ieri sera, venerdì 6 agosto, presso la Sala Consiliare del Comune di Martinsicuro l’Amministrazione truentina ha conferito un premio alla concittadina Gigliola Staffilani, docente di matematica al MIT (dove è stata la seconda donna della storia ad ottenere la cattedra di matematica nella rinomata università del Massachusetts), per i numerosi traguardi raggiunti nella sua carriera. Il più recente dei quali è essere stata eletta membro dell’Accademia Nazionale Americana delle Scienze (National Academy of Sciences), uno dei più alti e prestigiosi riconoscimenti che possano essere attribuiti ad uno scienziato negli USA e nel mondo. “Gigliola Staffilani non può che emozionarci e renderci orgogliosi – ha sottolineano il sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni – per questo motivo abbiamo voluto tributarle il plauso che merita”. Il riconoscimento, un quadro realizzato appositamente per l’occasione dall’artista Katia Amabili, è stato consegnato alla Staffilani direttamente dal primo cittadino con questa motivazione: <<con l’umiltà che contraddistingue i grandi uomini, Newton diceva: non so come il mondo potrà giudicarmi, ma a me sembra soltanto di essere un bambino che gioca sulla spiaggia, e di essermi divertito a trovare ogni tanto un sasso o una conchiglia più bella del solito, mentre l’oceano della verità giaceva inesplorato davanti a me. L’impegno e la dedizione alla continua ricerca scientifica, all’esplorazione di quell’oceano di verità, è l’impegno della brillante vita professionale di Gigliola. La ricerca matematica, alimentando il progresso tecnologico, ci permette di trovare nuove e migliori condizioni di vita, raggiungere nuovi traguardi di conoscenza per l’umanità, e la conoscenza è “la torcia che illumina il mondo” (Pasteur). Esprimo l’orgoglio di tutta la cittadinanza nell’averti come nostra cittadina>>.Durante la cerimonia sono intervenuti il Magnifico Rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di Martinsicuro Barbara Rastelli, e l’editrice Valeria Di Felice che ha presentato la serata.

Lo comunica il Comune abruzzese.