Grottammare: tre bambini si ribaltano con un gonfiabile, salvati dai bagnini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’incidente è avvenuto dopo le tre del mattino in via Scarlatti a Porto d’Ascoli. Una ragazza di 19 anni ha perso il controllo della propria auto, per un probabile malfunzionamento del mezzo, schiantandosi contro un palo prima e contro un albero poi. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno provveduto al trasferimento presso il Trauma Center degli Ospedali Riuniti di Ancona. La polizia per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro.