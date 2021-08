La gara di solidarietà di fondi per ristrutturare la ludoteca di Villa Rosa

Anche quest’anno, in occasione del Ferragosto, l’Hotel Haway di Villa Rosa ha dato vita ad una gara di solidarietà organizzando una raccolta fondi assieme ai propri ospiti. Come nel 2020 si è scelto di proporre l’acquisto di un kit che comprendeva la maglietta celebrativa del Ferragosto ed alcune dotazioni per partecipare a due eventi, tra cui l’aquilonata in spiaggia del 16 agosto.

Grazie alla straordinaria generosità degli ospiti presenti nella struttura il risultato raggiunto è andato oltre ogni più rosea aspettativa e ha permesso di raccogliere 1.036 euro che saranno interamente devoluti e impiegati per ultimare i lavori di ristrutturazione della ludoteca di Villa Rosa, iniziati lo scorso inverno e già in parte finanziati con la precedente raccolta fondi del 2020.

“Questo progetto di rende fieri ed orgogliosi – dichiara Roberto Grossi, titolare dell’Hotel Haway – in quanto parte attiva di un’iniziativa capace di ridare lustro ad una struttura prima inutilizzata e che ora, grazie a questa profonda ristrutturazione, darà la possibilità ai bimbi di Villa Rosa di riappropriarsi di un importante spazio dove incontrare amici e giocare insieme a loro”.

“Vogliamo ringraziare di cuore gli amici dell’Hotel Haway che dimostrano, come sempre, grande attenzione e vicinanza al territorio ed ai suoi bisogni” sottolineano gli Amministratori martinsicuresi a nome dell’intera comunità.