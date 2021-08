Perugia-Ascoli, Sottil: “Reazione da grande squadra” (video)

PERUGIA – L’ Ascoli espugna il “Renato Curi” al termine di una gara intensa e con diversi capovolgimenti di fronte.

I bianconeri vanno subito in vantaggio con un tiro dalla distanza di Saric al quarto minuto di gioco.

A metà del primo tempo il Perugia pareggia con Carretta lesto a ribadire in rete una respinta bassa di Leali.

La ripresa si apre con il vantaggio dei padroni di casa firmato da Rosi.

L’Ascoli reagisce e in cinque minuti ribalta il risultato: al 10° Saric va di nuovo in rete (terzo gol con la maglia dell’Ascoli) poi al quarto d’ora Paolo Valeri è chiamato dal Var e indica il dischetto del rigore per i bianconeri.

Dionisi spiazza il portiere avversario per il definitivo 3-2 dei marchigiani.

Punteggio pieno per l’Ascoli che non vinceva in trasferta dal 16 aprile scorso, 2-1 a Ferrara contro la SPAL. Il Perugia esce sconfitto a domicilio dopo quasi un anno, 8 ottobre 2020 in serie C contro il Cesena, 1-2.

Dopo la sosta di campionato per la Nazionale Italiana, l’Ascoli renderà visita al Como l’11 settembre prossimo.

IL TABELLINO

PERUGIA – ASCOLI 2 – 3 (1 – 1)

RETI: 3′ pt e 10′ st Saric (A), 22′ pt Carretta (P), 4′ st Rosi (P), 14′ st rig. Dionisi (A)

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola; Rosi, Angella, Dell’Orco; Falzerano (39′ st Manneh), Burrai, Vanbaleghem (34′ st Sounas), Lisi (34′ st Ferrarini); Santoro (18′ st Gyabuaa); Murano (18′ st Bianchimano), Carretta.

A disp.: Fulignati, Moro, Righetti, Angori, Sgarbi.

All. Alvini.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto (42′ st Salvi), Botteghin, Avlonitis, D’Orazio; Collocolo, Buchel (25′ st Caligara), Saric (25′ st Eramo); Fabbrini (31′ st Castorani); Dionisi (42′ st De Paoli), Bidaoui.

A disp.: Bolletta, Guarna, Tavcar, Quaranta, Spendlhofer, Franzolini, Lico.

All. Sottil

Arbitro: Paolo Valeri della sezione di Roma 2

Assistente 1: Orlando Pagnotta della sezione di Nocera Inferiore

Assistente 2: Claudio Gualtieri della sezione di Asti

Quarto ufficiale: Ermanno Feliciani della sezione di Teramo

Var: Simone Sozza della sezione di Seregno

AVar: Alessio Tolfo della sezione di Pordenone.

NOTE: ammoniti Burrai (P), Buchel (A), Dionisi (A), Botteghin (A), Lisi (P), Dell’Orco (P), Eramo (A). Spettatori 3.400 di cui 459 ospiti).

Rec. 1′ pt, 5′ st.

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan