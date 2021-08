Pesaro: denunciato minorenne bresciano con documenti falsi

PESARO: Nel weekend i Carabinieri di Pesaro,mentre effettuavano dei controlli alla movida sui lidi,hanno denunciato un minorenne bresciano per fabbricazione e uso di documento d’identità falso utilizzato per alloggiare in riviera e per entrare nelle storiche discoteche.

I controlli hanno permesso di limitare sensibilmente i disordini dei weekend precedenti durante i quali erano stati registrati diversi casi di overdose tra giovani, interventi sanitari per minori in gravi condizioni per abuso di alcol e risse all’esterno di discoteche.Nella stessa serata hanno denunciato altri tre diciottenni quali assuntori di stupefacenti dove sono stati sequestrati circa 10 grammi di hashish.