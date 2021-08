Picciano: 42enne trovato morto nella sua auto

FOSSACESIA – “Una città turistica come la nostra non può far venir meno un servizio essenziale quale quello di uno sportello automatico per effettuare prelievi di denaro” E’ quanto rimarca con amarezza il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, che da tempo chiede il ripristino del bancomat sul marciapiede del lungomare di Fossacesia Marina, che dopo un tentativo di scasso non è stato ancora riparato. “Proprio per consentire ai tanti turisti che raggiungono e scelgono la nostra città per le loro vacanze, anni addietro abbiamo pensato di far installare uno sportello automatico sul lungomare, nel locale di proprietà del comune, facile da raggiungere e accessibile a tutti. Nonostante le nostre sollecitazioni all’istituto di credito, finora nulla è stato fatto, con danno all’utenza. Torno quindi a richiedere un pronto e risolutivo intervento per risolvere il problema”.