Porto Sant’Elpidio: sanzionati due giovani in stato di ubriachezza, aggredito un ragazzo

FERMO – Anche in questo fine settimana alcuni interventi per giovani in stato di alterazione psicofisica causata dall’eccessiva assunzione di bevande alcoliche che, in alcuni casi ha dato luogo a spintoni e litigi interrotti sul nascere dall’intervento degli equipaggi impiegati nei servizi straordinari e dalle Volanti della Questura.

Tra questi, domenica mattina, a seguito di richiesta di intervento pervenuta al numero di emergenza, gli operatori della Polizia di Stato hanno raggiunto Porto Sant’Elpidio dove erano stati segnalati due giovani con in mano un segnale stradale che danneggiavano alcune autovetture parcheggiate. I poliziotti hanno raggiunto i due ragazzi i quali hanno ammesso di aver esagerato nel bere alcool ma hanno negato di aver causato danni ai veicoli e di aver solamente fatto una “goliardata”.

Verificato, anche con i richiedenti l’intervento, che nessun veicolo aveva subìto danni, i due ragazzi sono stati contravvenzionati per lo stato di ubriachezza e affidati a parenti chiamati sul posto.

Accertamenti di polizia giudiziaria sono in corso per identificare i responsabili dell’aggressione avvenuta nei confronti di un giovane fermano nelle prime ore di ieri e già riportata da alcuni organi di stampa. Il ragazzo, che si trovava in compagnia di alcuni amici nei pressi della stazione ferroviaria di Porto San Giorgio, è stato colpito con calci e pugni da un gruppo di coetanei non conosciuti ed è stato morso alle caviglie dal cane di uno degli aggressori.

Immediato l’intervento del personale sanitario del 118 come quello degli operatori della Polizia di Stato che però non hanno potuto rintracciare sul posto gli autori della violenza che si erano già allontanati mentre la giovane vittima, che non ha mai perso conoscenza, è stata ricoverata presso l’ospedale Murri per le lesioni subìte.