Possibile vaccinarsi grazie al camper della Asl di Teramo. Il mezzo domani di nuovo a Giulianova

TERAMO – Il 13 agosto si terrà all’hub vaccinale di Teramo un open day dalle ore 9 alle 19. Tutte le categorie di cittadini venerdì prossimo potranno recarsi all’hub senza prenotazione per vaccinarsi, sia per la prima che per la seconda dose. In particolare, così come raccomandato dal commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, l’iniziativa è rivolta ai ragazzi in età scolare, della fascia di età 12-18 anni, e a tutti i lavoratori del comparto scuola che non si sono ancora vaccinati o che non hanno completato l’immunizzazione. Inoltre è rivolta al personale tecnico che opera nel settore sportivo in modo, anche in questo caso, di garantire una ripresa in sicurezza delle attività. Saranno a disposizione tutti i tipi di vaccino.

“La regione Abruzzo”, commenta il direttore generale Maurizio Di Giosia, “ha già raggiunto il primo step dell’immunità di gregge, pari al 70% della popolazione raggiunta con la prima dose. Ora l’obiettivo è arrivare all’80%. Questa giornata organizzata dalla Asl di Teramo ha come scopo anche garantire una riapertura della scuola e una ripresa delle attività sportive in sicurezza. L’invito è dunque a vaccinarsi: resta fermo il concetto che il cittadino vaccinato anche se contrae il virus, nella quasi totalità dei casi non prende la polmonite e non viene ricoverato. In sostanza non mette a rischio la propria vita e quella altrui, e non incide sull’attività ospedaliera, che durante la prima fase della pandemia è stata pesantemente condizionata dalla grande mole di ricoveri.