Samb 1923: la prossima settimana il responso della FIGC

Festival del gol in B, ciclone Corazza

Le curiosità emerse al termine della 1a giornata di Serie BKT 2021/2022

Le curiosità sul turno di campionato appena concluso segnalate da Football Data:

4-3 La Serie BKT 2021/22 si è aperta con 24 reti nella prima giornata ed un solo 0-0, quello del “Granillo” fra Reggina e Monza. Quasi un terzo dei gol è stato segnato nel pirotecnico match del “Vigorito”, Benevento-Alessandria 4-3: era dal 2015/16 che una partita della prima giornata non finiva con questo inusuale punteggio, allora fu Bari-Spezia al “San Nicola”.

37 Si è fermata la Ternana, andata sempre in rete – prima del k.o. interno 0-2 dal Brescia di domenica scorsa – nelle ultime 37 partite ufficiali, 102 marcature totali, alla media di 2,69 per incontro. Ultimo digiuno rossoverde era stato nello 0-0 del “Liberati” contro il Palermo, datato 7 ottobre 2020.

2 Le doppiette di giornata: la prima, in ordine cronologico, è arrivata da Riad Bajic, neo-acquisto del Brescia, alla sua prima “coppiola” italiana, lui che comunque nel dicembre 2020 aveva segnato una tripletta in Cremonese-Ascoli 3-3. Prima doppietta da professionista anche per Samuele Mulattieri del Crotone, classe 2000, alla quarta presenza tra i cadetti: il suo primo gol in B era stato il 22 aprile 2018, Pescara-Spezia 3-2. Entrambi erano già andati in gol il 16 agosto, nello scontro diretto in coppa Italia, Crotone-Brescia disputato allo ”Scida”.

1 Pronti, via e Sibilli segna subito in Pisa-Spal. Il gol più veloce nella storia della Serie B resta quello firmato il 7 aprile 2002 da Daniele Bellotto in un Ancona-Salernitana 3-1, col centrocampista che vestiva la maglia dei granata campani: esultanza dopo 7 secondi ed 1 decimo dal fischio d’inizio.

2 Luca Valzania segna la prima rete della Cremonese 2021/22 nel campionato di serie B, la seconda personale al Lecce dopo quella firmata l’anno scorso, ma a “Via del Mare”; i salentini diventano il bersaglio preferito in carriera del centrocampista grigiorosso, alla pari di Ternana e Pescara, anch’esse con 2 palloni alle spalle dal giocatore classe 1996.

Il personaggio della settimana

Il protagonista di giornata è Simone Corazza: porta via il pallone dal “Vigorito”, unica consolazione per la “sua” Alessandria. L’attaccante – classe 1991 – porta a 92 i suoi gol nel professionismo, torna a fare tripletta – la seconda della carriera – dopo quasi 10 anni (8 gennaio 2012, Pergocrema-Portoguraro 1-4 in I Divisione Lega Pro con la maglia dei granata veneti). Era dalla stagione 2017/18 che alla prima giornata di B un giocatore non segnava una tripletta: quell’anno si iniziò addirittura con due, Han (Entella-Perugia 1-5) e Pettinari (Pescara-Foggia 5-3)

SPETTATORI PAGANTI 1a giornata

Reggina – Monza 0-0 Spettatori: 5.825

Frosinone – Parma 2-2 Spettatori: 5.094

Ascoli – Cosenza 1-0 Spettatori: 3.852

Ternana – Brescia 0-2 Spettatori: 3.359

Pisa – Spal 1-0 Spettatori: 2.933

Benevento – Alessandria 4-3 Spettatori: 2.869

Crotone – Como 2-2 Spettatori: 2.500

Cremonese – Lecce 3-0 Spettatori: 2.372

Cittadella – Vicenza 1-0 Spettatori: 1.788

Pordenone – Perugia 0-1 Spettatori: 955

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan