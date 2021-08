Samb: il TAR del Lazio conferma l’Out dalla C. Un nuovo “teatrino” sta per iniziare?

ROMA – Resta confermato il provvedimento con il quale il Collegio di garanzia dello sport presso il Coni ha escluso la A.S. Sambenedettese dalla concessione della Licenza nazionale per l’iscrizione al campionato di Serie C per l’anno 2021/2022.

L’ha deciso con decreto cautelare monocratico il TAR del Lazio; fissata il prossimo 6 settembre l’udienza in camera di consiglio per esaminare in sede collegiale il ricorso proposto.

Il presidente della prima sezione ter del Tribunale amministrativo, premettendo che la società ricorrente è stata esclusa “a motivo della rilevata inadempienza di un debito contributivo relativo alle mensilità settembre 2020-febbraio 2021”, ha ritenuto che “nei limiti della cognizione propria della presente fase di giudizio, non si rinvengono elementi tali da inficiare la complessiva ricostruzione dei profili di fatto e di diritto risultante dalla pronuncia del Collegio di Garanzia del Coni”.

In particolare – si legge nel decreto – “va condivisa l’adozione di un’interpretazione rigorosa delle pertinenti previsioni del Manuale delle Licenze in ordine alla perentorietà del termine del 28 giugno 2021 e alla necessità che a tale data risultassero pienamente assolti gli obblighi ivi previsti” e “la valutazione del Collegio di Garanzia del Coni in ordine alla non regolarità della posizione della società alla data del 28 giugno 2021 risulta correttamente motivata sulla base del riferimento ai dati emergenti dall’istruttoria doverosamente effettuata dalla Co.Vi.So.C. nell’esercizio dei propri poteri, anche con l’acquisizione di informazioni presso l’Inps”. (ANSA).

Questa la comunicazione ufficiale firmata ANSA delle prime ore del pomeriggio di oggi.

Ora inizia il dopo AS Samb, sorta poco più di due mesi fa.

Detta società detiene il Titolo Sportivo, importante per ripartire al massimo dalla serie D.

E’ quello che dovranno accaparrarsi gli imprenditori (per lo più locali) che dopo l’Asta vinta dal Presidente Renzi (o già prima???) hanno costituito un solido gruppo per la costituzione di una nuova società calcistica sambenedettese.

Altra strada perseguibile per non perdere la serie D sarebbe l'”accorpamento” al Porto d’Ascoli, neo promosso nel massimo torneo dilettantistico: chissà se i dirigenti del Porto d’Ascoli saranno d’accordo? E come si chiamerà la nuova società? Porto Samb o Samb d’Ascoli?

E’ indubbio che da domani assisteremo a un vero e proprio “teatrino” di personaggi vecchi e nuovi, imprenditori vecchi e nuovi, soliti e insoliti a cui i veri tifosi sambenedettesi devono riabituarsi a vedere e sopportare; sì, perché i veri tifosi non mollano mai e sopportano tutto: Venturato (1994), Soldini (2006), Tormenti (2009), Bartolomei & Pignotti (2013), Serafino (2021) e Renzi (2021)…

Eh, No, accidenti, ora No!!!

Ora la misura è colma!!!

Ho pianto insieme a molti nel luglio 2013 dopo la clamorosa non iscrizione (Bartolomei & Pignotti) in Lega Pro Seconda Divisione conquistata il 5 maggio precedente a Recanati con tanto di vittoria sudata sul campo da quella stoica NOSTRA SAMB, pagata soltanto dalla passione e dall’orgoglio e non da quei dirigenti!!!

Ma, sinceramente, quest’ultima MANCATA iscrizione proprio non la digerisco!!!

Serafino… Renzi… questa “sedicente nuova” cordata sorta negli ultimi giorni(?)…

Sembra la trama di un Delitto Perfetto ordito contro la NOSTRA SAMB.

Ma nessun Delitto è Perfetto!!!

Le magagne e i protagonisti di questo turpe “teatrino” li scopriremo presto, prestissimo…

Basta saper aspettare…

Nel frattempo, purtroppo, torneremo a vivere nel passato, con i fasti della NOSTRA SAMB, quella di Roncarolo e Biagini, di Caioni, Zoboletti, Bergamasco e Sonetti, quella che vinceva e appassionava le folle…

La Samb di oggi è invece simile a un “gambero” costretta da mercenari opportunisti e incompetenti a fare un passo in avanti e mille passi indietro.

