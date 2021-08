Samb, Manolo Bucci: serie B in quattro anni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Torna nella Riviera delle Palme Manolo Bucci, dopo un’assenza di sei anni.

Era la stagione 2014/15 in serie D, all’indomani della promozione in Quarta serie della Samb di Gianni Moneti, l’imprenditore affiancava l’ex Perugia nella conduzione dei rossoblù.

Fu un campionato quasi disastroso con l’esonero di mister Andrea Mosconi dopo la sconfitta di Chieti a fine novembre e, ad aprile nella gara di ritorno persa al “Riviera”, il “richiamo” imperioso degli Ultras sotto la Curva Nord nei confronti dei giocatori della Samb e del tecnico Silvio Paolucci, “indegni” di indossare la divisa rossoblù e obbligati a sfilarsela e lasciarla sull’erba del “Riviera”.

L’estate successiva c’è l’arrivo dei Fedeli e il ritorno della Samb nel Professionismo dopo sette anni.

Ora lo scenario è un po’ cambiato e con Manolo Bucci ci dovrebbe essere Claudio Lotito con Alessandra Pennacchi Bucci, moglie di Manolo, amministratrice della “SSD Sambenedettese 1923 S.r.l.”

L’obiettivo della nuova società è quello di ottenere la serie B in quattro anni (lo ha detto Manolo Bucci) ma, sinceramente, aspettiamo i primi passi fondamentali: il pagamento dei 400 mila Euro per l’iscrizione al Torneo di Serie D, l’ammissione ufficiale in Quarta serie e la costruzione di una squadra vincente pronta per l’inizio del campionato il 19 settembre prossimo.

Fatti, non parole.

