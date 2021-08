Samb, ore decisive, TAR e Piunti: quale sodalizio? In quale categoria?

ASCOLI PICENO – INDOSSIAMO SOGNI: evento allo store il 25 agosto con Dionisi, Avlonitis e Botteghin.

Mercoledì 25 agosto, a partire dalle ore 17:30, all’Ascoli Calcio Store di via Cairoli, INDOSSIAMO SOGNI!

INDOSSIAMO SOGNI, quelli che ci accompagnano fin da bambini quando ci regalano la prima maglia dell’Ascoli Calcio.

INDOSSIAMO SOGNI, quelli che si rafforzano, più consapevoli che mai, quando con le prime paghe settimanali decidiamo di rinunciare a qualche pizza con gli amici per acquistare la maglia dell’Ascoli.

INDOSSIAMO SOGNI, quelli che in età adulta fanno ormai così parte di noi che non riusciamo a non avere in bella mostra per sei giorni alla settimana la maglia bianconera, quella che indossiamo con orgoglio quando gioca l’Ascoli perché indossandola ci fa sentire più vicini ai nostri beniamini.

A qualunque età: INDOSSIAMO SOGNI!

Tutti i tifosi bianconeri sono invitati all’evento, che vedrà la presenza straordinaria del capitano Federico Dionisi e dei difensori Tasos Avlonitis ed Eric Botteghin.

I tre calciatori saranno a disposizione di tutti i tifosi che vorranno farsi autografare le nuovissime maglie da gioco.

Lo store mercoledì 25 agosto venderà esclusivamente le nuove maglie s.s. 2021/22.

Il prezzo delle maglie bianconere, nere, gialle e blu royal è di 65,00 € (più 15,00 € per eventuali personalizzazioni).

Il prezzo delle maglie da portiere, inserite nel corner “special collection”, è di 70,00 € (più 15,00 € per eventuali personalizzazioni).