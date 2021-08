San Benedetto del Tronto: parcheggi non regolari, elevate 20 multe nel weekend

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’incidente è avvenuto nella serata di domenica 29 agosto in galleria a Porto d’Ascoli sull’A14. Rimasta coinvolta un’auto alla cui guida c’era una donna. Immediatamente sul posto, i sanitari del 118 per prestare soccorso. La Polizia Autostradale per i rilievi e la gestione della viabilità.