Sant’Eufemia: tentano di derubare un’anziana con un la scusa del green pass

SANT’EUFEMIA A MAJELLA(PE):Una coppia è stata denunciata dopo aver tentato di truffare un’anziana di 90 anni, a Sant’Eufemia a Majella, spacciandosi per medici dell’ospedale dell’Aquila per il rilascio del Green pass. La tentata truffa è avvenuta ieri, Venerdi 6 agosto, quando un uomo e una donna, entrambi con precedenti, si sono recati nell’abitazione dell’anziana donna chiedendole di poter visionare la documentazione relativa alle vaccinazioni Covid per poterle rilasciare il certificato “Green Pass”.La 90enne, non ha creduto ai due individui e ha cercato di allontanarli,nel frattempo,sono arrivati dei vicini di casa e i due sono fuggiti a bordo di una moto di grossa cilindrata. L’anziana, è andata dai Carabinieri di Caramanico Terme per denunciare quanto le era accaduto. Il militari hanno chiesto l’intervento della Compagnia Carabinieri di Popoli e sono stati subito attivati posti di controllo a Caramanico Terme e a San Valentino in Abruzzo Citeriore.Ma nel comune del piccolo paese di San Valentino, i militari sono riusciti a fermare i due che hanno tentato invano di darsi alla fuga, gettando al margine della strada una busta che conteneva una parrucca e occhiali di colore scuro, probabilmente usati in precedenza per non farsi identificare. Entrambi sono stati denunciati per tentata truffa in concorso, e sostituzione di persona.