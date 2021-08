Serie C: ecco i tre gironi ma c’è ancora una “X”

Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C per la Stagione Sportiva 2021/2022.

GIRONE A: Albinoleffe, Feralpisalò, Fiorenzuola, Giana Erminio, Juventus U23, Lecco, Legnago, Mantova, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Seregno, Südtirol, Trento, Triestina, Virtus Verona

GIRONE B: Ancona-Matelica, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Vis Pesaro, Virtus Entella, Viterbese, (X)

GIRONE C: ACR Messina, Avellino, Bari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Fidelis Andria, Foggia, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla

(X) In attesa di conoscere l’esito del ricorso dell’A.J. Fano, a proposito del quale si esprimerà il Collegio di Garanzia del CONI nella giornata di domani, il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha potuto ugualmente disegnare i tre gironi della prossima Serie C, seguendo il nuovo criterio di divisione orizzontale (Nord-Centro-Sud). In caso di nuova bocciatura del Fano, sarebbe ripescata immediatamente la Pistoiese.

Stasera alle ore 19, saranno svelati anche i Calendari del prossimo Campionato, con gli appassionati che potranno seguire la loro presentazione in diretta RaiSport.

