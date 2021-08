Martinsicuro, “Biciclettata Truentina”: turisti e appassionati alla scoperta delle ricchezze artistiche e naturali del territorio

GIULIANOVA – Non si ferma, la campagna vaccinale della ASL di Teramo, nemmeno nei giorni più vicini a Ferragosto. Il camper attrezzato per la somministrazione delle dosi e l’effettuazione dei tamponi tornerà infatti a Giulianova giovedì, 12 Agosto, con le modalità già adottate nei precedenti appuntamenti. Il mezzo sosterà nella pineta di via Quarnaro dalle 16.30 alle 22.30. Il vaccino sarà a disposizione dei residenti e, limitatamente per la seconda dose, dei turisti che soggiorneranno in città per almeno 15 giorni. Necessario avere con sé la tessera sanitaria.

L’amministrazione comunale ringrazia lo staff medico, il personale della ASL e i volontari delle associazioni che, incessantemente, donano il loro supporto.