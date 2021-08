Successo per i centri estivi Educamp Coni dell’Atletica Vomano

GIULIANOVA – Sono stati presentati questa mattina, in sala consiliare, i due concerti della seconda metà del mese di agosto. Il primo appuntamento è con Enrico Ruggeri lunedì prossimo, 16 Agosto; il secondo con Fred De Palma tre giorni dopo, il 19. Entrambi gli artisti si esibiranno in piazza Belvedere. Erano presenti alla conferenza stampa il Sindaco Jwan Costantini, l’assessore al Turismo e Grandi eventi Marco Di Carlo, i rappresentanti delle associazioni organizzatrici Domenico Di Gregorio e Giovanni Perna. « Sono due punte dello stesso diamante – ha sottolineato l’assessore Di Carlo – Possiamo dire di essere all’apice del cartellone estivo che quest’anno ha dato veramente tanto, anzi il massimo dell’intrattenimento disponibile. L’offerta è stata ed è talmente ampia che davvero nessuno può dirsi scontento. Enrico Ruggeri e Fred De Palma soddisfano non a caso i gusti di un pubblico vario, per età e preferenze musicali. La cornice, poi, è di quelle destinate ad entrare nei ricordi sia di chi si esibisce che di chi ascolta. L’amministrazione comunale – ha proseguito – ha supportato anche economicamente i due eventi, facendo sì che i biglietti abbiano un costo contenuto, sicuramente più basso di quello applicato altrove. I miei ringraziamenti vanno al Sindaco, all’assessore Paolo Giorgini, alle associazioni, che hanno, in tante occasioni, reso possibile l’impossibile ». Enrico Ruggeri si esibirà dalle 22 a mezzanotte. « Il suo – ha spiegato Di Gregorio – sarà un vero concerto, forse l’unico, tra Marche ed Abruzzo, a potersi definire tale. Sul palco sarà infatti accompagnato da una band al completo, in esclusiva regionale. » Il costo del biglietto, per ascoltare l’autore del “Mare d’inverno”, è di 15 euro. Fred De Palma si rivolge invece ad un punto di adolescenti e giovani. La sua esibizione sarà incastonata dentro una lunga serata musicale, con inizio alle 18. Prima e dopo il live, ci saranno musica, balli ed animazione, grazie ad un dj set che farà intrattenimento puro. A partire da 20 euro, il prezzo dell’ingresso. « De Palma – ha sottolineato Verna – ha gusti difficili e non accetta di esibirsi a scatola chiusa. Il video clip di Giulianova, però, lo ha convinto. Non a caso, rimarrà in città anche il giorno dopo, per un po’ di relax ». Necessario, per partecipare agli eventi, esibire il green pass. La farmacia Marcelli, che è in piazza, garantirà in ogni modo la possibilità di effettuare in loco i tamponi rapidi. « Giulianova – ha chiosato il Sindaco Costantini – cambia volto e anche copione. Quello che sta andando in scena, in questa estate 2021, è il migliore a livello quanto meno regionale. Il segreto è nella sinergia tra programmazione finanziaria ed esigenze dell’industria del turismo. Quando queste ultime vanno di pari passo, il circolo virtuoso che si genera favorisce il benessere materiale e promuove la crescita culturale dell’intera città».