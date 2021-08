Tokyo2020, Calcio: Brasile e Spagna in Finale. Risultati e Marcatori

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A poche ore dall’udienza del TAR del Lazio sul ricorso dell’AS Samb Srl, la stessa società rossoblù comunica che… “in data odierna, nel pieno rispetto delle scadenze federali, è stata corrisposta la mensilità di giugno 2021 a tutti i tesserati e ai dipendenti del club” (ore 13:05 di lunedì 2 agosto 2021).

La sentenza del TAR è un crocevia fondamentale (personalmente ritengo che l’AS Samb Srl, detentrice del Titolo Sportivo della Società Sportiva Sambenedettese 1923, abbia pochissime possibilità di vincere il ricorso ma, sinceramente, mi piacerebbe essere smentito a pieni voti).

Sarà dopo questo appuntamento che la sedicente nuova società rossoblù che sta formandosi (o già si è formata con una ventina di soci per lo più del luogo) entrerà in competizione con l’AS Samb per iscriversi, purtroppo, al torneo di Serie D ???

Spero proprio di no!!!

Sarebbe stato meglio (per la vera tifoseria sambenedettese e la città tutta) che questa cordata fosse uscita allo scoperto già dopo la fine del campionato ad aprile per poter subito partecipare all’Asta e iscrivere la Nostra Samb nella categoria di competenza, la serie C !!!

Sarebbe il primo quesito da rivolgere alla “sedicente cordata” se mai tale situazione dovesse verificarsi.

