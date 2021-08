ULTIM’ORA Samb, “fumata bianca”: eletto il suo 27esimo presidente

ASCOLI PICENO – Tredici sono i precedenti in terra marchigiana tra bianconeri e rossoblù, uno in Coppa Italia (vittoria del Cosenza) e dodici in Campionato (8 in B, 4 in C).

Il bilancio complessivo è di 4 vittorie dell’Ascoli, 7 pareggi e due vittorie dei Lupi.

Ultimo precedente il 15 dicembre dello scorso anno con la netta vittoria dei rossoblù contro l’Ascoli di Delio Rossi, 0-3.

1964/1965 SERIE C DEL DUCA ASCOLI – COSENZA 0-0 1965/1966 SERIE C DEL DUCA ASCOLI – COSENZA 0-0 1966/1967 SERIE C DEL DUCA ASCOLI – COSENZA 2-1 1990/1991 SERIE B ASCOLI – COSENZA 2-0 (18st Casagrande, 22st Sabato) 1992/1993 SERIE B ASCOLI – COSENZA 1-1 (45pt Bierhoff (A), 37st Bia) 1993/1994 SERIE B ASCOLI – COSENZA 1-1 (40pt Incocciati (A), 34st Lemme) 1994/1995 SERIE B ASCOLI – COSENZA 0-0 1997/1998 SERIE C1 ASCOLI – COSENZA 1-1 (2st rigore Pelosi (A), 18st Fresta) 2002/2003 SERIE B ASCOLI – COSENZA 3-0 (27pt Bonfiglio, 3st e 23st Brienza) 2015/2016 COPPA ITALIA ASCOLI – COSENZA 1-2 (16st Tripoli (A), 39st La Mantia, 49st Arrighini) 2018/2019 SERIE B ASCOLI – COSENZA 1-1 (19pt Maniero (C), 50st Brosco) 2019/2020 SERIE B ASCOLI – COSENZA 3-2 (16pt Rivière (C), 21pt rigore Bruccini (C), 38pt Ninkovic, 26st e 44st Scamacca) 2020/21 SERIE B ASCOLI – COSENZA 0-3 (46pt Baez, 3st Gliozzi, 34st Bittante)

