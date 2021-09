A14: ricomincia il caos autostradale a causa dei cantieri

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’incidente è avvenuto in via della Liberazione, lungo la Statale 16. Da quanto si apprende un’auto sarebbe piombata all’interno del parcheggio, all’angolo con via San Pio X, scontrandosi con un altro mezzo in sosta. Sul posto il 118, per prestare soccorso alle persone rimaste ferite e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona.