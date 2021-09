Accusa un malore e si schianta contro un muro, muore camionista 62enne

FERMO – Entra in un festival in Cornovaglia (Regno Unito) il 10 agosto, con Green Pass falso. Il responsabile sarebbe un giovane studente del fermano che ora è stato denunciato e rischia il carcere in Cornovaglia con l’accusa di falso. Il ragazzo, non avendo effettuato il vaccino, avrebbe acquistato il Green Pass per poter partecipare alla manifestazione.