AS Samb in D, il Presidente Renzi: “E’ stata un’estate travagliata…”. Sabbadini il nuovo DS

Alla vigilia della sfida col Benevento Mister Sottil ha parlato di come i bianconeri si sono preparati per affrontare i campani, candidati al ritorno immediato in Serie A.

Il tecnico è tornato a mente fredda su quanto pronunciato nell’immediato post gara di Como “non dobbiamo avere paura di essere bravi”:

“Fa parte della nostra identità, non significa essere presuntuosi, ma andare a giocarsela con tutti, pensare a noi e a quello che vogliamo ottenere. La strada è tracciata, bisogna migliorare l’aspetto tecnico tattico, ma soprattutto l’aspetto mentale, su cui conto molto. Il Benevento è una ‘stracorazzata’, che ha giocatori importantissimi, domani sarà un altro bel test che ci può far vedere a che punto siamo, dobbiamo alzare ancor più l’asticella in termini di consapevolezza dei nostri mezzi. Il Benevento insieme a Crotone e Parma è fra le candidate a salire in A, poi il campo è sempre giudice sovrano. Domani dobbiamo essere pronti fisicamente e lo siamo, ma soprattutto dovremo avere grande lucidità mentale, quella giusta serenità per affrontare questo tipo di avversario. Servirà grande personalità nelle due fasi, nel gestire la palla, nell’andare a recuperarla, ci sarà da leggere molte situazioni che possono capitare nel corso della partita”.

Il tecnico questa settimana ha avuto a disposizione anche Atanas Iliev, rientrato dalla Nazionale:

“Per noi è un prestigio avere un Nazionale bulgaro, è un nostro calciatore di proprietà, è un valore aggiunto, mi sarebbe piaciuto lavorare più tempo con lui anche per velocizzare l’integrazione, la conoscenza dei principi, la simbiosi coi compagni; così in questi giorni abbiamo sopperito con un lavoro extra con dei video, con colloqui individuali; è un ragazzo molto intelligente e sveglio, parla anche un po’ di inglese, quindi sono stati utili Avlonitis, Botteghin, Saric, Buchel che lo parlano molto bene. Insomma il feedback in questi primi giorni è positivo, sono contento di averlo a disposizione, dall’inizio o durante la partita sarà protagonista”.

I CONVOCATI DI MISTER SOTTIL

Sono 24 i bianconeri convocati da Mister Sottil per la sfida di domani pomeriggio col Benevento (calcio d’inizio alle ore 14 al Del Duca). Prima convocazione per l’attaccante bulgaro Iliev. PORTIERI: 13 Guarna, 1 Leali DIFENSORI: 24 Avlonitis, 6 Baschirotto, 33 Botteghin, 3 D’Orazio, 5 Felicioli, 15 Quaranta, 2 Salvi, 23 Spendlhofer, 4 Tavcar CENTROCAMPISTI: 77 Buchel, 32 Caligara, 8 Castorani, 18 Collocolo, 21 Donis, 27 Eramo, 37 Maistro, 30 Saric ATTACCANTI: 26 Bidaoui, 40 De Paoli, 9 Dionisi, 31 Fabbrini, 11 Iliev.

QUI BENEVENTO

Fabio Caserta, alla vigilia della trasferta in casa di una delle attuali capoliste del campionato, ha presentato la partita. Queste le sue parole:

“Affronteremo una squadra che sta facendo un campionato importante e che ha qualità, non è vero che è stata costruita per salvarsi. Sarà una gara difficile perché oltre alla bravura dell’Ascoli, ci sono anche le qualità dell’allenatore soprattutto dal punto di vista caratteriale, allenatore Sottil con il quale abbiamo fatto un tratto di percorso insieme, già l’anno scorso ha fatto un girone di ritorno importantissimo. Con il Lecce non abbiamo fatto una partita all’altezza delle precedenti per la bravura dell’avversario che è riuscito a sbarrarci le linee di passaggio, é su questo aspetto che dobbiamo migliorare. Domani saranno della partita sia Glik che Lapadula ma ancora non so se dall’inizio. Acampora, fisicamente è migliorato, gli manca solo il ritmo partita. In avanti ho Sau, un giocatore che ha delle qualità tecniche importanti. Ci dà una grossa mano nella manovra. Sicuramente con uno vicino può rendere di più, ma anche da solo è bravo a trovare gli spazi e a far giocare bene la squadra. Non sono preoccupato se i miei non fanno gol per due partite di fila, mi interessa che creino tante occasioni, prima o poi si concretizzeranno. L’ultimo arrivato, Vogliacco, ha delle caratteristiche importanti, può giocare sia in un centrocampo a due che a tre. Ha un fisico ben strutturato. Si inserisce in un reparto che ha già degli elementi importanti. Ci darà una grande mano perché ha qualità, poi potrà darci anche freschezza perché giovane”.

I CONVOCATI DI MISTER CASERTA

Al termine della seduta mattutina, il tecnico giallorosso Fabio Caserta ha diramato l’elenco dei convocati per la trasferta di Ascoli.

4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 6 Basit Abdallah, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 20 Di Serio Giuseppe, 7 Elia Salvatore, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolo’, 21 Moncini Gabriele, 1 Muraca Gaspare, 29 Paleari Alberto, 25 Sau Marco, 38 Talia Angelo, 8 Tello Andrés, 24 Viviani Mattia, 14 Vogliacco Alessandro, 10 Vokic Dejan.

Dato finale presenze tifosi nel settore ospiti 234

