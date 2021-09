Ascoli, 14 settembre: notiziario. E’ nata Siena Spendlhofer

ASCOLI PICENO – Prosegue al Picchio Village la preparazione dei bianconeri in vista dell’impegno di sabato pomeriggio con il Benevento.

Oggi il gruppo è stato impegnato in un circuito di forza, in partite cinque contro cinque e in una partita finale.

Primo allenamento per l’attaccante bulgaro Iliev, che ha svolto una seduta differenziata.

Domani alle 10:30 è in programma una sessione di lavoro al Picchio Village.

FESTA DEL PICCHIO Sabato 18 settembre, al termine della partita di Campionato fra Ascoli e Benevento, si svolgerà nella centralissima Piazza Arringo la “Festa del Picchio”, evento giunto alla quarta edizione e organizzato dal Comune di Ascoli Piceno, in collaborazione con gli Ultras 1898 e tutti i gruppi della Curva Sud. La Festa del Picchio è dedicata ai colori bianconeri e a tutti i tifosi dell’Ascoli che tramandano di generazione in generazione la passione e l’amore per il Picchio: si inizierà con un torneo di calcio che vedrà protagonisti i bambini delle zone colpite dal terremoto del 2016; a seguire saranno presentate le squadre del settore giovanile dell’Ascoli. Non mancheranno i momenti suggestivi grazie al coinvolgimento delle vecchie glorie bianconere e alla proiezione delle immagini che ricorderanno i momenti più significativi della storia dell’Ascoli e dei suoi gruppi ultras. Salirà sul palco anche la Famiglia Rozzi ed è proprio al Presidentissimo che sarà dedicata una statua, tributo al quale i tifosi bianconeri stanno lavorando. Non mancherà la beneficenza con “Pezzi di storia”: i tifosi potranno acquistare un pezzo della vecchia Curva Sud con tanto di certificazione di autenticità sancita da una pergamena. Il momento clou della festa, che si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid, sarà alle 20:30 con l’arrivo della prima squadra e di Mister Sottil che saliranno sul palco per ricevere tutto l’affetto e l’entusiasmo della gente picena. Nel corso della serata, per premiare la fedeltà ai colori bianconeri da parte di tutte le generazioni di tifosi, sarà consegnato un riconoscimento al sostenitore più giovane e a quello più anziano

SALVATORI IN VISITA AI CLUB SPAGNOLI DELLO HUÉRCAL-OVERA E DEL REAL MURCIA

Scambio interculturale e tecnico sportivo quello avvenuto la settimana scorsa in Spagna fra l’Ascoli Calcio e i club dello Huércal-Overa CF e del Real Murcia CF, militanti nella corrispondente ex C2 il primo, C1 il secondo. Nazzareno Salvatori che si occupa del recupero degli infortunati in seno all’Ascoli Calcio, è stato ospite dei due club in qualità di rappresentante della società bianconera. E’ stata l’occasione per condividere con i tecnici e i preparatori atletici delle due società le metodologie di allenamento. Un rapporto, quello col Club lusitano dello Huércal-Overa CF, iniziato l’estate scorsa con la visita al Picchio Village di Matias Cenoz, maggiore azionista del club, prossimo alla realizzazione di un centro sportivo in Andalusia.

“Potrebbe essere l’inizio di una cooperazione tecnico-sportiva” – ha dichiarato Nazzareno Salvatori – “Nei tre giorni trascorsi in Spagna abbiamo potuto confrontarci sui metodi di allenamento col preparatore atletico e l’allenatore del Real Murcia. E’ nato un rapporto che potrà essere rafforzato in futuro”.

Non sono mancati i momenti di scambio di doni: Salvatori ha omaggiato di un gagliardetto dell’Ascoli il Sindaco e l’Assessore allo Sport di Huércal-Overa ricevendo in cambio una targa ricordo. La maglietta bianconera di Dionisi è stata consegnata a Molina, Direttore Sportivo del Real Murcia.

