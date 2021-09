Ascoli-Benevento: biglietti in vendita da lunedì pomeriggio

ASCOLI PICENO – Sono 24 i bianconeri convocati da Mister Sottil per la partita Como-Ascoli, valida per la 3^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 11 settembre, alle ore 14, allo stadio Sinigaglia di Como.

PORTIERI: 13 Guarna, 1 Leali, 22 Raffaelli

DIFENSORI: 24 Avlonitis, 6 Baschirotto, 33 Botteghin, 3 D’Orazio, 5 Felicioli, 15 Quaranta, 2 Salvi, 23 Spendlhofer, 4 Tavcar

CENTROCAMPISTI: 77 Buchel, 32 Caligara, 8 Castorani, 18 Collocolo, 21 Donis, 27 Eramo, 37 Maistro, 30 Saric

ATTACCANTI: 26 Bidaoui, 40 De Paoli, 9 Dionisi, 31 Fabbrini

Squadra e staff tecnico sono partiti in direzione Como, dove domattina sosterranno la seduta di rifinitura.

PRESENTAZIONE DEL NUOVO DG CLAUDIO TANZI

Oggi pomeriggio, presso la sede sociale di Corso Vittorio Emanuele, si è svolta la presentazione ufficiale del Direttore Generale Claudio Tanzi. Alla presenza di Patron Pulcinelli e del Presidente Neri, il neo DG si è presentato ai media.

Ad introdurlo il n. 1 di Corso Vittorio Emanuele, che ha salutato il DG uscente Piero Ducci:

“Ringrazio Piero Ducci per l’ottimo contributo, sono dispiaciuto per averlo dovuto licenziare, ma il calcio è anche questo; su proposta del nostro socio Matt Rizzetta è arrivato Claudio Tanzi. Va detto che mi sembra il minimo per uno come Matt, che vive a migliaia di chilometri di distanza da Ascoli, che ha accettato figure preesistenti come Presidente, AD, CdA, allenatore e staff e ha chiesto umilmente di inserire una persona di sua fiducia. A parti invertite avrei chiesto l’inserimento di un AD, un Direttore Generale e un Direttore Sportivo. Quindi ringrazio Matt per la fiducia riposta. Presentare Claudio Tanzi oggi è una bellissima opportunità”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il Presidente Carlo Neri:

“In un’ottica di crescita aziendale l’innesto del Direttore Tanzi rappresenta un plus in una logica di evoluzione delle unità operative della Società”.

Il nuovo DG si è presentato così:

“Mi associo al saluto a Piero Ducci, persona che peraltro conosco molto bene e alla quale auguro di trovare quanto prima una nuova sistemazione nel calcio. Ho una non-carriera calcistica perché ho ricoperto ruoli da Direttore dall’Eccellenza alla Serie C, ma credo che fare il Dirigente sia un qualcosa che vada al di là della categoria. Matt Rizzetta ha individuato in me la persona di sua fiducia e devo dire che ho ricevuto una grandissima accoglienza nella famiglia Ascoli, mi sono sentito da subito nel posto g iusto. Avrò la supervisione di tutte le aree, anche quella tecnica, che è in buone mani con il DS Lupo”.

Sulla North Sixth Group e su Matt Rizzetta Patron Pulcinelli ha dichiarato:

“L’aver ottenuto da solo soltanto salvezze, anche all’ultimo, mi ha fatto guardare allo specchio. Diciamo che sognavo i play off, ma ho ottenuto i play out. Con Matt c’è stato da subito feeling, è stato un po’ come quando pensi di aver incontrato la donna giusta. Matt è una persona positiva, generosa, va in giro per New York con la maglietta dell’Ascoli Calcio e questo la dice lunga sul suo entusiasmo. Oggi abbiamo una gestione condivisa delle scelte strategiche, vogliamo costituire un Ascoli Club a New York così come la Scuola Calcio e in quest’ultimo caso saremmo il sesto club europeo ad avere una scuola calcio a New York”.

Sulla compagine societaria:

“Abbiamo ceduto il 31% alla North Sixth, che ha l’opzione per poter acquisire a fine stagione un ulteriore 20%. In Società, come avevo già annunciato, abbiamo inoltre l’ingresso di Rabona col 10% e Distretti Ecologici col 20%. Il sottoscritto ha il 39%, che diventerà il 19% nel caso in cui la North Sixth a fine stagione acquisirà un altro 20%”.

