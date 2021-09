Ascoli Calcio Femminile: Open Day il 24 settembre

Venerdì 24 settembre è in programma il primo OPEN DAY femminile dell’Ascoli Calcio: dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso il Centro Sportivo Piceno di via Sassari 1 ad Ascoli Piceno (Quartiere Tofare), le bambine/ragazze, nate dal 2005 al 2015, potranno svolgere una sessione di allenamento insieme alle tesserate dell’Ascoli Calcio e ai tecnici bianconeri. Per partecipare all’OPEN DAY è necessario prenotarsi inviando un’e-mail a femminile@ascolicalcio1898.it o contattando il numero di telefono 328.6026517.

L’OPEN DAY rappresenta un’opportunità concreta per tutte coloro che vogliono avvicinarsi al calcio femminile o entrare a far parte della grande famiglia dell’Ascoli Calcio attraverso le squadre “rosa” dell’Under 10, Under 12, Under 15 e Under 17.

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan