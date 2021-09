Ascoli: due riconferme. Notiziario odierno

ASCOLI PICENO – Stamane i bianconeri hanno svolto al Picchio Village un circuito di reattività, possesso palla, partite a tema e una partita finale a tutto campo. Si è regolarmente allenato in gruppo Iliev.

Domani è in programma una sessione di lavoro alle ore 10:30 al Picchio Village.

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE DI ASCOLI-BENEVENTO

Eugenio Abbattista di Molfetta è l’Arbitro designato per dirigere Ascoli-Benevento, match valido per la 4^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 18 settembre, alle ore 14:00, al Del Duca di Ascoli.

Gli Assistenti sono Luigi Lanotte della sezione di Barletta e Gaetano Massara di quella di Reggio Calabria.

Quarto Ufficiale Claudio Petrella di Viterbo,

Var Juan Luca Sacchi di Macerata,

Avar Francesco Fiore di Barletta.

Fabio Maistro, all’esordio in maglia bianconera al Sinigaglia di Como, ha parlato dell’episodio, da cui è scaturito il rigore poi trasformato da Dionisi:

“Sono contento d’essere entrato bene in partita, con Dionisi ho avuto intesa in quell’azione, mi ha fatto un gran passaggio fra le gambe del difensore, sono riuscito ad anticiparlo e da lì è nato il rigore. Sono contento per aver dato una spinta alla squadra, speriamo accada di nuovo nella prossima partita. Il Como si è rivelata un buonissimo avversario, non era semplice giocare su un campo stretto, ma la risposta della squadra è stata positiva, abbiamo sofferto un po’, ma ci siamo rialzati subito”.

Maistro è stato l’ultimo volto nuovo del mercato estivo:

“Sapevo che l’Ascoli mi cercava già da tre anni, sono contento di essere qua, c’è un bellissimo gruppo, conoscevo Buchel e Saric, con quest’ultimo ho condiviso il settore giovanile alla Spal, so che il Mister punta molto anche su di me, spero di ripagare la sua fiducia”.

Sui progressi della squadra ha dichiarato:

“Abbiamo molti margini di miglioramento, ci alleniamo sempre al massimo, il Mister chiede tanto, noi siamo molto disponibili, lo ascoltiamo, siamo consapevoli della squadra che siamo, secondo me arriveremo molto avanti”.

Il prossimo obiettivo si chiama Benevento. L’Ascoli proverà a prolungare la striscia positiva:

“Il Benevento è una grande squadra, anche negli anni passati quando l’ho affrontato ci ha sempre messi in difficoltà, mi aspetto una gran gara, giochiamo in casa e speriamo di centrare il quarto risultato utile consecutivo, sarebbe molto importante anche per festeggiare tutti insieme coi tifosi in piazza nella festa che seguirà la partita”.

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan