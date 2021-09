Ascoli: il nuovo DG è Tanzi. La designazione arbitrale di Como

ASCOLI PICENO – Como-Ascoli: biglietti in vendita dalle ore 14:00 di giovedì

Il Como 1907, con riferimento alla partita COMO-ASCOLI, valida per la 3^ giornata del Campionato di Serie BKT in programma sabato 11 settembre, alle ore 14:00, allo stadio Sinigaglia di Como, comunica che dalle ore 14:00 di giovedì 9 settembre e fino alle ore 19:00 di venerdì 10 settembre sarà possibile acquistare i biglietti per il Settore Ospiti (capienza n. 250).

I tagliandi saranno in vendita esclusivamente online sul sito vivaticket.com e nei punti vendita abilitati Viva Ticket.

I prezzi dei biglietti per il Settore Ospiti sono:

ONLINE Settore Ospiti: 12€ (+2€ prevendita)

PUNTO VENDITA Settore Ospiti: 13€ (+commissione)

Si ricorda che per poter accedere allo Stadio tutte le persone al di sopra dei 12 anni di età devono essere necessariamente munite di Green Pass (che andrà presentato all’ingresso).

Non è necessaria la Tessera del Tifoso.

Notiziario: circuito di forza e partite. Domani ultimo impegno con la Nazionale per Iliev

Prosegue al Picchio Village la preparazione dei bianconeri in vista del prossimo impegno di campionato con il Como, in programma sabato 11 settembre, alle ore 14:00, al “Sinigaglia”. Il gruppo stamane ha svolto un circuito di forza, partite 7 contro 7 e una partita finale a tutto campo.

Domani l’allenamento è fissato alle ore 9:45 al Picchio Village.

Sempre domani è in programma l’ultimo impegno con la Nazionale bulgara per Atanas Iliev, che scenderà in campo nel match amichevole contro la Georgia, alle ore 18:30, al Natsionalen Stadion Vasil

Levski di Sofia.

