Coronavirus Abruzzo, dati aggiornati al 3 settembre: oggi 87 nuovi positivi e 141 guariti

GIULIANOVA – Dopo la pausa del 2020 imposta dalla pandemia da Covid -19, il Festival Internazionale di Bande Musicali e Majorette torna con il suo carico di musica, danza, colori e allegria.

Quest’anno l’appuntamento si terrà dall’8 al 12 settembre e sarà un’edizione speciale.

Invece della classica formula della competizione, a cui siamo abituati da sempre, la manifestazione si presenta come un vero e proprio Festival, con esibizioni allegre e colorate.

“Una formula nuova per noi e per il nostro pubblico, ma inevitabile,” dice il presidente dell’organizzazione Mario Orsini, “perché a causa delle restrizioni dovute al Covid – 19, le Bande musicali e i gruppi di Majorettes non hanno avuto il tempo necessario per prepararsi.

“Non potevamo rimanere fermi per il secondo anno consecutivo “continua Mario Orsini. “Siamo stati in continuo contatto con i gruppi musicali e sapevamo che nessuno era nelle condizioni di affrontare una gara. Infatti le restrizioni imposte dalla pandemia, non hanno permesso i consueti impegni per i gruppi che solitamente prendono parte a festival, concorsi e rassegne musicali”.

“Nonostante tutto non ce la siamo sentita di annullare la manifestazione per il secondo anno consecutivo”, dice il vice presidente dell’organizzazione Gianni Tancredi, “perché proprio in un momento così difficile vogliamo far tornare a vibrare la musica e donare a tutto il mondo l’allegria del nostro Festival”.

Quest’anno dunque il Festival di Bande Musicali e Majorettes non avrà la Giuria, non ci sarà la banda prima classificata e neppure la competizione del gruppo di majorettes. Ma non mancherà la musica e ci saranno anche tante coreografie, come nella migliore tradizione della manifestazione.

Ospiti della XXI edizione del Festival Bande e gruppi provenienti da Honduras, El Salvador, Polonia e naturalmente Italia.