Crotone-Ascoli: l’Arbitro è di Giulianova. Parla Fabbrini. Notiziario

ASCOLI PICENO – Diego Fabbrini è tornato a parlare della sconfitta subita col Brescia e ha analizzato il momento della squadra soffermandosi sul suo inizio di stagione condito da sei presenze e un assist nel match d’esordio col Cosenza:

“La delusione per il ko di sabato è stata smaltita, ora abbiamo una nuova partita, un match importante come lo sono tutti. In settimana abbiamo rivisto la gara col Brescia, ci sono state delle cose che avremmo potuto fare meglio, ma il calcio è così, si verificano degli episodi che ti possono far vincere o perdere; credo che anche col Brescia abbiamo disputato una buona partita, siamo reduci da una serie di buone prestazioni, dobbiamo continuare su questa scia. Non mi aspettavo un avvio di campionato difficoltoso per il Crotone, ma la B è complicata, tutte le squadre possono perdere e vincere contro chiunque”.

Il fantasista bianconero, che vanta una lunga esperienza all’estero nei campionati inglese, spagnolo, bulgaro e rumeno, ha parlato di come ha ritrovato la B italiana:

“Rispetto a quando ero ragazzo e giocavo all’Empoli l’ho ritrovata migliorata, ci sono tante buone squadre, è un campionato molto competitivo e difficile”.

Sul Crotone, che ha in Mulattieri il migliore terminale offensivo con 5 gol messi a segno sui 7 realizzati dai pitagorici, ha dichiarato:

“Saranno tutti osservati speciali, non solo Mulattieri. Il Crotone, al di là della classifica, è una buona squadra, è retrocesso dalla A, è forte, non sarà facile, dovremo cercare di fare la nostra partita e provare a vincere. Penso che devo e posso far meglio, ma finora sono soddisfatto, sono contento”.

Fabbrini chiude con un giudizio sui suoi compagni di reparto:

“Siamo forti, ma si può fare meglio”.

NOTIZIARIO

Prosegue al Picchio Village la preparazione dei bianconeri in vista della sfida di sabato pomeriggio col Crotone. Mister Sottil ha impegnato il gruppo in un circuito di reattività, in una serie di partite a tema e in una partita a tutto campo.

Domani alle 10:30 è in programma un allenamento al Picchio Village, venerdì allo stesso orario è fissata la rifinitura, a cui farà seguito la partenza per Roma Fiumicino.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Antonio Di Martino della sezione di Teramo è l’Arbitro designato per dirigere Crotone-Ascoli, match valido per la 7^ giornata del campionato di Serie BKT, in programma sabato 2 ottobre, alle ore 14:00, all’Ezio Scida di Crotone.

Gli Assistenti sono Pasquale Capaldo di Napoli

e Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo.

Quarto Ufficiale Maria Marotta della sezione di Sapri,

VAR Federico Dionisi de L’Aquila,

AVAR Pietro Dei Giudici di Latina.

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan