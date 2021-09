Covid-19, i dati del contagio a Giulianova

CONTROGUERRA – Venerdì 3 settembre, alle ore 21 in Piazza Mazzini a Controguerra, si terrà la tavola rotonda “La mia casa e i miei coinquilini – il lungo viaggio di Joyce Lussu” su iniziativa del Comune – Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Centro Studi Joyce Lussu.

“La tavola rotonda – dichiara il Vicesindaco Fabrizio Di Bonaventura – segue un primo momento di confronto in diretta Facebook sulla Pagina Bellavita Controguerra avutosi lo scorso marzo su alcuni aspetti della vita di Gioconda Beatrice Salvadori Paleotti (Firenze, 8 maggio 1912 – Roma, 4 novembre 1998), altrimenti nota come Joyce Lussu, partigiana, scrittrice, traduttrice e poetessa italiana. L’incontro del 3 settembre focalizzerà ulteriormente l’attenzione su una figura di indubbio interesse che peraltro evoca questioni importanti: la pace e il rifiuto verso ogni forma di violenza; la protezione dell’ambiente intesa come difesa delle risorse della terra; la tutela dell’altra storia, cioè il sostegno delle culture poco conosciute e alle quali non si è mai dato troppo rilievo. Temi tuttora di grande attualità e – aggiunge Di Bonaventura – da considerare un crocevia fondamentale per i futuri scenari della vita quotidiana e che questo nostro tempo, reso ancor più complesso dalla pandemia, impone di trattare in maniera risolutiva”.

Dopo l’introduzione del Vicesindaco Fabrizio Di Bonaventura, ed i saluti iniziali di Franco Carletta, Sindaco di Controguerra, nonché di Dino Pepe, consigliere della Regione Abruzzo anche a nome della Presidenza del Consiglio Regionale, interverranno Leandro Di Donato, Presidente dell’ Istituto del Teatro Mediterraneo Sezione Italiana A. P. S., il ricercatore storico Matteo Di Natale, Franca Falcioni del Centro Studi Joyce Lussu, Giorgia Gabbolini del Centro Studi Joyce Lussu, Roberto Ricci, deputato della Deputazione Abruzzese di Storia Patria, Luisa Serroni del Centro Studi Joyce Lussu e Gilda Traini del Centro Studi Joyce Lussu. Durante la tavola rotonda verranno proiettate le immagini del docufilm dal titolo “La mia casa e i miei coinquilini – il lungo viaggio di Joyce Lussu”.

Domenica 5 settembre, dalle ore 10 alle ore 19 presso Piazza Garibaldi, andrà in scena la IV Edizione di “Controguerra in G i o c o”. Il Team che lavorerà a questa rassegna è composto da Andrea Persiani, Cristiano Quaglia, Elga Vagnoni con il contributo programmatico e gestionale del’Ing. Davide Lisciani e della Lisciani Group. Ospiti della giornata i Cosplayer, Francesco “Judas” Castorani, Luca De Marco, Alessandra Di Dionisio, Francesco Lanfaloni, Jenny Mariani, Francesco Papa, Cinzia Rupilli ed Elga Vagnoni. Il progetto è rivolto a tutti i bambini, specie quelli residenti nel territorio, ma anche a tutti gli appassionati del tema.

Sarà possibile partecipare ad entrambe le iniziative mediante prenotazione telefonando presso gli uffici del Comune di Controguerra e possedendo il Green Pass.