Domani, a Giulianova, incontro pubblico sulla tutela del Fratino e della camomilla di mare

GIULIANOVA – Sono iniziati oggi, 16 Settembre, i lavori di ampliamento della pista ciclabile sul lungomare monumentale e di manutenzione straordinaria del ponte sul Tordino. Il costo dell’intervento, sostenuto grazie ai fondi europei del progetto “Bike to Coast”, è di complessivi 840.000 euro. Si è aggiudicata la realizzazione delle due opere l’ Ati Cisa Appalti – Plastica Vomano 2. Di circa 606.000 euro, l’importo dell’appalto. La pista ciclabile sul tratto centrale del lungomare Zara sarà ampliata, secondo un progetto di variante che, approvato lo scorso gennaio, ha modificato il piano originario. Il tracciato ciclopedonale non correrà infatti alla stessa altezza del marciapiede esistente, come inizialmente previsto, ma rimarrà sulla sede stradale, sebbene ampliato rispetto alle dimensioni attuali. Per consentire le attività del cantiere, è stata disposta dalla Polizia municipale una modifica temporanea della circolazione stradale. Per ovvi motivi, non sarà possibile transitare e sostare sul lato est del lungomare, interessato dai lavori, mentre è istituito il

doppio senso di circolazione sulla carreggiata ovest, nel tratto compreso tra Via Thaon De Revel e

Via Nazario Sauro. Per l’intera durata dei lavori, non sarà allo stesso modo percorribile il ponte ciclopedonale sul Tordino. Sarà effettuata, a suo vantaggio, una serie di interventi migliorativi, primo fra tutti la sostituzione delle assi in legno ammalorate e la manutenzione delle travi. “ I lavori dovranno essere necessariamente completati entro il 31 Dicembre – spiega il Sindaco Jwan Costantini- La città potrà contare, per quella data, su un ponte ciclopedonale messo in sicurezza e una pista ciclabile più funzionale, come chiede il piano “Bike to Coast”. Con un ulteriore investimento di 150.00 euro, il tracciato sarà inoltre abbellito da nuovi arredi. Siamo grati all’ assessore ai Lavori Pubblici Giampiero Di Candido che ha seguito da vicino l’iter procedurale e consentito il rispetto delle scadenze. A lavori conclusi, ne sono certo, Giulianova avrà la pista più bella, comoda e sicura della costa teramana”.