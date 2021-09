Fano: precipita dalle scale con la carrozzina e muore sul colpo

ANCONA: Lite in strada per soldi, un 40enne ferito alla testa con la cinghia di una cintura, successo lunedì sera ad Ancona, tra via Martiri della Resistenza e via De Gasperi, quando due uomini hanno iniziato a litigare per saldare un debito di circa 6mila euro all’altro. Il creditore, non vedendosi restituita la somma, sarebbe passato alle maniere forti,sfilandosi la cintura dai pantaloni e iniziando a colpire l’altro.. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno lanciato l’allarme.Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato il ferito al pronto soccorso di Torrette.