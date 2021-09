Fermo: droga sequestrata in un casolare

FERMO – Identificato dalla Polizia di Stato il conducente dell’autovettura che nella notte del 1° settembre scorso si schiantò contro un’autovettura in sosta lungo la via del Tirassegno nel Comune di Fermo facendo perdere le tracce prima che qualcuno potesse accorgersi dell’accaduto.

Nell’immediatezza del fatto, sul luogo dell’incidente interveniva la Volante della Questura di Fermo e, vista la complessità delle indagini da esperire, per l’assenza di testimoni oculari che potessero riferire notizie sull’auto dileguatasi, l’attività d’indagine veniva trasferita, per competenza, alla locale Sezione Polizia Stradale. Qui, gli esperti dell’Ufficio Infortunistica e Polizia Giudiziaria, dopo aver visionato i filmati delle telecamere presenti in zona e, nonostante questi non permettessero di visualizzare modello e targa, da un semplice particolare di un veicolo dileguatosi ad alta velocità, il cerchio della ruota, riuscivano a risalire ad una Toyota Celica dell’anno 2003-2004.

Di qui, grazie ad una serie di contatti in loco e incrocio di dati, si giungeva ad individuare il veicolo sportivo condotto da un giovane fermano. Questi, contattato ed invitato presso gli uffici della Polizia Stradale, non poteva fare altro che confermare l’accaduto e ammettere la responsabilità dell’incidente, venendo pertanto sanzionato amministrativamente per la velocità non commisurata alle condizioni ambientali determinate dall’oscurità notturna e la situazione della strada, in centro abitato con la presenza di attraversamenti pedonali ed intersezioni viarie, con decurtazione di 15 punti e conseguente sospensione della patente avendo causato un incidente con fuga da cui sono derivati ingenti danni ai veicoli, tali da richiederne la revisione straordinaria.