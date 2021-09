Giovane acquista Green Pass falso per un festival in Cornovaglia, rischia il carcere

FERMO – Non sono mancati episodi di violenza che hanno richiesto un coordinamento interforze, in particolare a Porto Sant’Elpidio e nel quartiere di Lido Tre Archi a Fermo, dove i militari del Corpo hanno collaborato con le altre Forze dell’Ordine per sedare episodi di aggressività determinati molto spesso da abuso di alcool e droghe.

Lo scorso fine settimana, sempre lungo la costa, a Porto San Giorgio, alle 4:30 del mattino circa, una pattuglia del Gruppo è poi intervenuta su attivazione della Sala Operativa a seguito di una segnalazione nei confronti di un venditore ambulante di alimenti e bevande. La persona esercitava l’attività di somministrazione al pubblico non solo senza alcuna possibilità di emettere documenti fiscali, ma anche in totale assenza di autorizzazioni ad operare questo tipo di cessioni sul lungomare. I militari operanti hanno così sequestrato i beni e le attrezzature utilizzate ed hanno contestato alla parte sanzioni amministrative pecuniarie, per un minimo di 1.500 euro ed un massimo di 7.000 euro.