Grottammare: finisce con l’auto in un giardino, donna positiva all’alcool-test

GROTTAMMARE – L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Una donna sarebbe finta con la propria auto in un giardino di via degli Allori e tentando una manovra sarebbe poi finita sugli scalini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri allertati dal proprietario di casa. La donna è risultata poi positiva all’alcool-test e per questo denunciata per guida in stato d’ebbrezza e oltraggio, in quanto si sarebbe scagliata contro i padroni di casa.