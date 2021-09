Incidente sul lavoro in un’azienda di Centobuchi: ferito un operaio di 63 anni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 14 settembre, in pieno centro a San Benedetto. Un ragazzo è morto dopo essere caduto dal balcone di casa in pieno centro. Le cause della caduta sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti: il 118, la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine. Nonostante il tentativo di trasferimento presso l’ospedale Torrette di Ancona, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.