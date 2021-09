Martinsicuro: conferenza “Dal mare alla montagna”, sabato 18 settembre

TERAMO – L’Ospedale di Teramo si colorerà di arancione anche quest’anno, in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, che si celebra il 17 settembre con l’obiettivo sia di migliorare la comprensione generale di quanto sia importante la sicurezza dei pazienti, e sia di aumentare l’impegno pubblico nella sicurezza sanitaria e promuovere un’azione globale per prevenire e ridurre i danni evitabili nell’assistenza sanitaria.

Ogni anno viene selezionato un tema per far luce su un’area prioritaria fondamentale per la sicurezza del paziente: per il 2021 il tema centrale è “Cure materne e neonatali sicure”, insieme allo slogan “Agisci adesso per un parto sicuro e rispettoso”.

“Abbiamo voluto anche quest’anno dare un segno della nostra adesione alla Giornata mondiale per la sicurezza delle cure e della persona assistita”, commenta il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, “in quanto per la direzione strategica della Asl è prioritaria la sicurezza dei pazienti, tantopiù delle mamme e dei neonati”.