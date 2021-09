Martinsicuro: iniziati i lavori di manutenzione delle scogliere

MARTINSICURO – Riparte lunedì 20 settembre il Pedibus, servizio attivato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “S. Pertini” di Martinsicuro. “Si tratta di un progetto dall’alto valore educativo che è stato attivato, sul nostro territorio, già dallo scorso anno e che consente ai nostri ragazzi di sentirsi più autonomi e responsabili, di socializzare con gli altri studenti e, ovviamente, di promuovere forme di “mobilità sostenibile” che fanno bene alle persone e all’ambiente, contribuendo anche a migliorare la sicurezza sanitaria degli studentiin un momento come quello che stiamo vivendo” sottolineano il Sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni, il Vice-Sindaco ed Assessore alla Pubblica Istruzione Pinuccia Camaioni.

“Infatti il servizio di Pedibus permette di limitare l’assembramento dei genitori davanti alla scuola e quindi ridurre i rischi di contatto, oltre ovviamente a evitare l’utilizzo massiccio di auto e il conseguente inquinamento” spiegano gli Amministratori martinsicuresi. “Come lo scorso anno gli alunni sono stati organizzati in gruppi ristretti e, lungo il percorso casa-scuola, saranno accompagnati e guidati da personale dedicato. Inoltre, visto il grande successo registrato da questa iniziativa, in particolare tra i nostri studenti, si è deciso di istituire un’ulteriore linea nel capoluogo oltre alle due già esistenti. Infine, in caso di nuove iscrizioni, siamo pronti a creare nuovi percorsi in ogni momento dell’anno, così da dare nuovo impulso a questa buona pratica che ha già conquistato i nostri ragazzi”.