Roseto degli Abruzzi: canneto e bosco in fiamme, intervento dei Vigili del Fuoco

TERAMO – Erano in due per un’arrampicata in parete rocciosa sul Gran Sasso, in particolare nella zona a ridosso del ghiacciaio del Calderone, sul versante settentrionale del Corno Grande. Ad una tratto uno dei due alpinisti si è infortunato e l’amico ha contattato il 118, partita la macchina organizzativa dei soccorsi in montagna, con un elicottero con a bordo sanitari e tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese.

Giunto sul luogo dell’incidente, un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese si è infortunato per soccorrere l’alpinista, che è stato poi recuperato da un altro tecnico e trasportato in ospedale.