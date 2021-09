Samb, torna Donati: “Era quello che desideravo”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo l’annuncio del nuovo direttore sportivo in casa Samb è tempo di riconferme, come quella del tecnico Massimo Donati, fresco di abilitazione Uefa Pro, e del suo staff.

“Era quello che desideravo – spiega Donati – in tempi non sospetti avevo dato la mia disponibilità anche in serie D e ringrazio la società per questa riconferma. Sono in stretto contatto con il direttore sportivo Sabbadini e stiamo già lavorando per allestire una squadra competitiva con il poco tempo che abbiamo a disposizione.

Nell’attesa di conoscere l’epilogo delle vicende rossoblù, Donati era tornato a Dazn per commentare le partite di Serie A e delle coppe europee sulla famosa piattaforma di sport streaming.

“Dazn è una grande famiglia – conclude il tecnico – Mi aspettano altre 3 gare da seguire prima di chiudere questa bella esperienza, ma da domenica sera saró a San Benedetto per continuare a lavorare assieme al mio staff. Siamo carichi e pronti per ripartire”.

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan